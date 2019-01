Calciomercato Inter, Godin ad un passo: nerazzurro da giugno 2019

Godin vicino a diventare dal prossimo giugno un nuovo giocatore dell'Inter: sottoscriverà un contratto di 2 anni con opzione per il terzo.

Si muove il calciomercato dell'Inter, in particolar modo per quanto riguarda il reparto difensivo, che dovrebbe vedere l'addio del brasiliano Miranda a fine stagione o addirittura in questa sessione invernale.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza nerazzurra, con in testa il direttore sportivo Ausilio, sta per concludere la trattativa che a partire dal prossimo giugno porterà in maglia nerazzurra Diego Godin.

L'articolo prosegue qui sotto

L'uruguaiano, in scadenza di contratto nell'estate del 2019 con l'Atletico Madrid, dovrebbe accettare di sottoscrivere un contratto di due anni con opzione per il terzo anno.

Se gli ultimi dettagli mancanti verranno limati nei prossimi giorni Godin sosterrà le visite mediche la prossima settimana e metterà nero su bianco sul nuovo contratto.

Nella stagione in corso ha collezionato, prendendo in considerazione tutte le competizioni, 18 presenze e 2 goal.