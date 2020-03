Goal Scout - Pervis Estupiñán, il terzino rivelazione della Liga

Seconda puntata di Goal Scout, è tempo di scegliere il terzino sinistro: scommettiamo su Estupiñán, mancino dell'Osasuna tutto corsa e dribbling.

11 giocatori scelti da Goal, uno per ruolo, per costruire 'a tavolino' una squadra di talenti: con l'ausilio dei dati Opta andiamo alla ricerca dei gioielli nascosti in Europa...

Seconda puntata di Goal Scout: dopo aver individuato in Rajkovic il portiere della nostra formazione, è tempo di selezionare il terzino sinistro. La scelta ricade su una delle rivelazioni della , nonché potenziale uomo-mercato della prossima sessione: Pervis Estupiñán, 22enne difensore ecuadoriano dell'Osasuna, in prestito dal .

Una storia da predestinato quella del mancino di Esmeraldas: una famiglia di calciatori in cui spicca lo zio, Jorge Guagua, 38enne difensore oggi all'Emelec, con oltre 60 presenze in Nazionale sulle spalle. E' lui a credere fortemente nelle doti del nipotino, a dargli consigli e seguirlo sin da piccolo, tanto da portarlo con lui a Quito. Ed è lì che comincia la carriera di 'Pervisito', come lo chiama mamma Dora: a intravedere del potenziale nel 2016 è l' , da sempre attentissima al mercato sudamericano, che però non lo porta in ma lo gira in prestito al Granada, una delle società controllata dalla famiglia Pozzo.

Nel 2017 il cartellino passa di proprietà del Watford, che tutt'oggi ne detiene il controllo. Dopo i prestiti all'Almeria e al Maiorca è all'Osasuna che Estupiñán trova la sua dimensione ideale: 26 presenze in questa stagione, arricchite da 3 assist e 1 goal. Ma andando più in profondita con i dati Opta si capisce perché l' di Simeone è arrivata a mettere gli occhi su di lui per la prossima stagione: è il miglior difensore nella Liga per dribbling riusciti (50), palloni recuperati (212) e duelli vinti (181), secondo alle spalle solo di un mostro sacro come Jesus Navas (ormai reinventatosi terzino a ) per numero di cross riusciti (31), anche se con una miglior precisione (26% contro il 24.3% dell'ex esterno del ).

Velocissimo, solido fisicamente, capace di rifornire le punte con cross taglienti e insidiosi, Estupiñán può ricordare Benjamin Mendy per la progressione potente e la spiccata propensione alla fase offensiva, che lo porta a diventare una sorta di ala aggiunta.

Salvo offerte clamorose da parte di una big (non c'è solo l'Atletico Madrid sulle sue tracce), il futuro di Pervis è in Premier League: il Watford ha infatti la facoltà di riportarlo alla base in estate, interrompendo anticipatamente il prestito biennale all'Osasuna.