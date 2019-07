Gilardino va in panchina: è ufficialmente il nuovo allenatore della Pro Vercelli

Alberto Gilardino inizia la carriera di allenatore: l'ex attaccante è il nuovo tecnico della Pro Vercelli. Ufficiale la sua prima panchina in Serie C.

Un altro simbolo della di inizio secolo e campione del mondo si siede in panchina. Alberto Gilardino è infatti il nuovo allenatore della Pro Vercelli, club che milita in Serie C.

Il club ha ufficializzato la nomina dell'ex attaccante tra le altre di e sul proprio sito ufficiale nella tarda mattinata di oggi.

Si tratta della prima panchina di Gilardino tra i professionisti, dopo aver allenato il Rezzato, club di Serie D della provincia di , dal febbraio al giugno 2019.

Ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore della Pro Vercelli,benvenuto Gila!! 🦁🎻



👉🏻 https://t.co/WQonc6ai05 pic.twitter.com/KwzGRoGIDa — FC Pro Vercelli 1892 (@ProVercelli1892) 11 luglio 2019

Gilardino, 37 anni, è stato un simbolo del calcio italiano: 514 presenze in Serie A, 188 goal segnati, con una in bacheca e il Mondiale del 2006. In Nazionale ha collezionato 57 presenze e 19 goal.

Ha annunciato il suo ritiro nello scorso autunno, dopo aver concluso la stagione 2017/18 con lo .

Ora la sua nuova avventura da allenatore, che inizierà con una presentazione in grande stile: la presentazione sarà infatti trasmessa in diretta su 'Sky Sport', all'interno del programma ' - L'Originale'.