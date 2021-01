Genoa-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spareggio salvezza fra Genoa e Cagliari nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 24 gennaio 2021

Il Genoa di Davide Ballardini e il Cagliari di Eusebio Di Francesco si sfidano nello scontro salvezza della 19ª giornata di . I liguri sono sedicesimi in classifica con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, i sardi hanno una lunghezza di ritardo dai rivali e occupano la 17ª posizione, con 3 successi, 5 pareggi e ben 10 k.o.

Il Grifone è in vantaggio nei 21 precedenti che ha disputato in casa in Serie A: 10 sono le vittorie, a fronte di 8 pareggi e 3 affermazioni degli isolani. Negli ultimi 5 confronti giocati in terra ligure, in particolare, il Cagliari non ha mai vinto, avendo riportato 4 sconfitte e un solo pareggio. L'affermazione più recente in trasferta del Cagliari sul Genoa risale a 6 anni fa: un 1-2 in rimonta al Ferraris con reti di Sau e Ibarbo.

Nelle ultime 4 giornate il Genoa ha collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria, mentre il Cagliari attraversa un periodo di profonda crisi con 5 sconfitte consecutive e una vittoria che manca da inizio novembre. La formazione sarda, inoltre, è l'unica squadra della Serie A a non aver ancora raccolto nessun punto nel 2021.

A rendere ancor più sentita la partita saranno i tanti ex da una parte e dall'altra. Fra i liguri il tecnico Ballardini, alla guida del Cagliari nel 2005, nel 2008 e dal 2011 al 2012, e il terzino Luca Pellegrini, fra i sardi i due attaccanti Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti. Questi ultimi hanno già fatto goal da ex al Genoa.

João Pedro è il bomber del Cagliari con 10 reti all'attivo, Mattia Destro, che salterà il confronto per infortunio, è il giocatore più prolifico del Genoa con 6 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO GENOA-CAGLIARI

Genoa-Cagliari si giocherà il pomeriggio di domenica 24 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello di Brindisi, è in programma alle ore 15.00. Sarà il 43° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Lo scontro salvezza Genoa-Cagliari sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, oppure a console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5.

Genoa-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati aanche a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Mediante DAZN, tifosi e appassionati potranno prendere visione di Genoa-Cagliari anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, quindi avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Conpotrete seguire la sfida salvezzaancheCollegandovi con il portale, avrete tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Qualche dubbio di formazione per Ballardini, che non potrà disporre degli infortunati Biraschi, Zapata e Cassata, mentre è recuperato Destro: l'ex bolognese è favorito su Pjaca per far coppia con Shomurodov. Sulle due fasce potrebbero agire Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra, quest'ultimo in vantaggio sul rientrante Luca Pellegrini. In mezzo Badelj sarà il regista, mentre Zajc e il nuovo acquisto Strootman saranno le due mezzali. In porta ci sarà Perin, in difesa invece Masiello e Goldaniga si contendono l'ultimo posto nella difesa a tre accanto a Radovanovic e capitan Criscito.

Due i ballottaggi per Di Francesco: in attacco, con Pavoletti favorito su Simeone per il ruolo di centravanti, e al centro della difesa, dove in coppia con Godin dovrebbe rivedersi il polacco Walukiewicz, in vantaggio su Ceppitelli. Fra i pali agirà Cragno, mentre Zappa e Lykogiannis saranno i due terzini. A centrocampo tornerà a disposizione Nandez, ma è probabile una sua staffetta con Oliva, con Marin e Duncan a completare il reparto. Sulla trequarti è probabile l'avanzamento di Nainggolan accanto a João Pedro. L'alternativa è 'Il Ninja' in posizione di playmaker, con Sottil in coppia con Pavoletti davanti.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti.