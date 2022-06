Gazzetta dello Sport - Suarez offerto alla Juventus: può essere il vice Vlahovic

L'attaccante uruguaiano è stato offerto dai suoi agenti alla Juventus, che per ora non sembra aver chiuso la porta.

A settembre 2020 sembrava che lo sbarco in Serie A di Luis Suarez fosse ormai cosa fatta e, in effetti, l'uruguaiano in Italia s'era visto per sostenere il discusso esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia, propedeutico all'ottenimento del passaporto comunitario che avrebbe sbloccato un suo eventuale trasferimento nel Belpaese.

All'epoca dei fatti era la Juventus la società con le maggiori possibilità di tesseramento del giocatore, che alla fine scelse di rimanere in Spagna per sposare il progetto dell'Atletico Madrid, a cui è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno.

Dal 1° luglio Suarez sarà così libero di trovarsi una nuova sistemazione che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe coincidere nuovamente con la Juventus: l'entourage avrebbe offerto il bomber di Salto al club bianconero che, al momento, non avrebbe escluso a priori un affondo.

Suarez è considerato una sorta di 'piano B': la priorità si chiama Angel Di Maria che, nei pensieri di Allegri, è uno dei due esterni assieme a Chiesa nel tridente titolare completato dall'inamovibile Vlahovic. L'ex Liverpool sarebbe una sorta di vice del serbo, senza scartare l'ipotesi di una convivenza in un attacco a due come opzione tra le tante attuabili, magari a gara in corso.

La pista Suarez si riscalderebbe qualora non venisse trovata un'intesa con l'Atletico Madrid per il riscatto del cartellino di Alvaro Morata, fissato a 35 milioni dopo i 20, già pagati, per i due prestiti onerosi consecutivi dello spagnolo: a quel punto non sarebbe più un'utopia immaginare l'uruguaiano a Torino, stavolta senza la variabile passaporto a decidere le sorti della trattativa.

Ultimamente si è parlato di Suarez anche in relazione ad un interesse dell'Atalanta, destinazione che avrebbe incontrato il favore dello stesso bomber.