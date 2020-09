Suarez 'vede' la Juventus: manca solo il passaporto italiano

Suarez attende che l'iter burocratico faccia il suo corso: la prossima settimana sosterrà un esame di italiano per il passaporto, poi sarà Juventus.

Luis Suarez si avvicina, sempre di più, alla linea del traguardo. Lo fa consapevole che ormai manca poco per conquistare il via libera che gli consentirà di fare le valigie per trasferirsi a , sponda .

Quel via libera è tutto di natura burocratica: per poter giocare con i bianconeri, al 'Pistolero' serve il passaporto italiano. 'Madama', infatti, ha già occupato (con Arthur e McKennie) i due slot per il tesseramento di giocatori extracomunitari provenienti dall'estero, e uno strappo alla regola ovviamente non è ammesso.

Per fortuna della Juventus, la moglie di Suarez è una cittadina italiana: aspetto per niente trascurabile e sicuramente decisivo, considerato i due congiunti, circa un anno e mezzo fa, avevano avviato la pratica per quel passaporto che rappresenta la chiave di tutta l'operazione.

Pratica che si appresta a vivere la sua conclusione: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la prossima settimana Suarez sosterrà un esame di italiano di livello B1. Qualora riuscisse a passarlo, si attiverebbe la fase finale con il Consolato italiano di che spedirà il dossier al Viminale. Con l'ok da , l'ex potrà finalmente giurare davanti alla bandiera tricolore e alla Costituzione.

A prescindere dall'iter burocratico, Suarez ha già espresso la sua voglia di Juventus telefonando in prima persona, nei giorni scorsi, il vicepresidente Pavel Nedved: gesto molto apprezzato dal club che ha potuto constatare con piacere anche gli ultimi aggiornamenti relativi all'aspetto economico dell'operazione. Si è scoperto, infatti, che l'uruguaiano si accontenterebbe di uno stipendio di base inferiore a quello di Higuain o Dzeko, a cui aggiungere cospicui bonus che porterebbero il totale a 10 milioni.

Inoltre c'è da registrare anche l'apprezzamento di alcuni calciatori juventini all'ultimo post pubblicato da Suarez su Instagram: Bentancur, Bonucci e Chiellini hanno lasciato un like e non vedono l'ora di poter accogliere il nuovo innesto. A tal proposito: il Barcellona potrebbe dire sì ad un rimborso onorifico da circa un milione, accompagnato da dei bonus legati alle prestazioni dell'attaccante.