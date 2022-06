ESPN - Suggestione Suarez per l'Atalanta: 'El Pistolero' piace anche al River Plate

Luis Suarez lascerà l'Atletico Madrid a parametro zero: sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Atalanta, che però sarebbe frenata dai costi elevati.

Le vie del calciomercato sono infinite e non si sa mai cosa può accadere da un momento all'altro: il colpaccio è sempre lì, dietro l'angolo, pronto a palesarsi tra lo stupore generale.

Uno dei profili maggiormente in vetrina è quello di Luis Suarez, prossimo a svincolarsi dall'Atletico Madrid alla scadenza naturale del contratto, prevista per il 30 giugno: un'occasione ghiotta per diversi club, che potrebbero essere attratti dall'idea di puntare su un bomber del genere nonostante le primavere sulla carta d'identità siano ormai 35.

L'articolo prosegue qui sotto

Il fiuto del goal del 'Pistolero' è rimasto intatto e di questo pare essersi 'accorta' l'Atalanta: secondo quanto riportato dal corrispondente argentino di ESPN, Gustavo Yarroch, la 'Dea' sarebbe in lizza per il tesseramento dell'ex Barcellona.

L'altro pretendente di Suarez è il River Plate, anche se l'uruguaiano preferirebbe la pista italiana, ritenuta più consona alle sue necessità che coincidono con una vetrina di maggiore spessore rispetto al campionato argentino in vista dei Mondiali di fine anno in Qatar, a cui prenderà parte con la Celeste.

Al momento è giusto parlare di una semplice suggestione, considerati anche gli elevati costi che frenerebbero e non poco l'Atalanta, 'spaventata' dagli oltre 6 milioni percepiti da Suarez. Il suo innesto incrementerebbe il tasso qualitativo del reparto avanzato e offrirebbe a Gasperini un'opzione di lusso da sfruttare in Serie A, unica competizione (Coppa Italia a parte) in cui nerazzurri giocheranno nella prossima stagione: con uno scenario economico più conveniente per i bergamaschi, non è però da escludere un clamoroso affondo.