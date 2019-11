Francia, Le Graet gela Benzema: "La sua avventura in Nazionale è finita"

Il presidente della federcalcio francese ha chiuso le porte della Nazionale a Karim Benzema: "E' uno dei migliori, ma la sua avventura è finita".

Non ci sarà più spazio nella per Karim Benzema, che continua a trascinare l'attacco del senza però convincere il presidente della federcalcio francese Noel Le Graet, che ha definitivamente chiuso le porte di un suo eventuale rientro.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'RMC', il numero uno della FFF è tornato a parlare del campione Blancos per ribadire la propria posizione:

"E' un ottimo giocatore, non ho mai dubitato delle sue qualità. Al Real Madrid dimostra di essere uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, ma per lui l'avventura nella Francia è finita".

Sono già 11 le reti nelle 15 presenze di questa stagione con le Merengues per Benzema: un mese fa il ct Deschamps aveva spiegato i motivi della mancata convocazione: "Ha oltrepassato la linea con le sue dichiarazioni, non lo chiamo per un motivo sportivo, tecnico. Credo che la sua presenza non possa fare bene alla squadra".

Parole che avevano suscitato le perplessità di Zidane,che invece spingeva per un ritorno in Nazionale del proprio giocatore. La Federazione però non sembra voler tornare sui propri passi.