Fiorentina-Viktoria Plzen in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Conference League?

Fiorentina-Viktoria Plzen ritorno dei quarti di Conference League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La Fiorentina strizza l'occhio alle semifinali. Nel ritorno dei quarti di Conference League i viola ricevono il Viktoria Plzen, contro cui all'andata hanno pareggiato 0-0.

Alla squadra allenata da Vincenzo Italiano, per qualificarsi basterà battere gli ospiti con un goal di scarto; un eventuale nuovo pari, con qualsiasi risultato, porterebbe la sfida ai tempi supplementari. Chi passerà il turno tra toscani e cechi, in semifinale, affronterà la vincente Bruges o PAOK Salonicco.

FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN IN DIRETTA GIOVEDÌ 18 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Fiorentina-Viktoria Plzen Competizione Quarti Conference League Data 18 aprile 2024 Orario 18:45 Stadio Franchi (Firenze)

FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE GIOVEDÌ 18 APRILE

FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN

Italiano conferma Belotti in attacco supportato da Beltran, con Nico Gonzalez e Kouamé larghi. Bonaventura ancora mediano, in difesa si va verso l'impiego di Dodò, Milenkovic e Martinez Quarta. Cechi col solito Vydra e Chory in avanti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Chory, Vydra. All. Koubek.

FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN: IL CONFRONTO

L'unico precedente tra Fiorentina e Viktoria Plzen è quello dell'andata, terminato come detto senza goal.