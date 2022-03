Finale playoff Mondiali: quando e dove si gioca la partita di spareggio

Ci siamo quasi, si decidono le ultime qualificate ai Mondiali 2022. Con il torneo qatariota sempre più vicino, di fatto in arrivo il prossimo novembre, si chiudono i gironi di qualificazione e playoff in ogni parte del mondo. Anche in Europa, nonostante lo stop alla Russia e al rinvio della sfida ucraina, si va avanti.

Del resto ad aprile verranno sorteggiati i gironi dei Mondiali, in cui quasi tutte le squadre saranno già presenti, eccezion fatta per le ultime, che conosceranno il proprio destino solamente più avanti. Intanto, però, spazio ai playoff, con grande attenzione europea sul percorso C, ovvero quello di Italia, Macedonia del Nord, Portogallo e Turchia. Solamente una andrà ai Mondiali.

Non ci sarà l'Italia, eliminata in semifinale contro la Macedonia del Nord. Out anche la Turchia.

Il 29 marzo 2022, alle ore 20:45, si deciderà quale Nazionale tra Portogallo e Macedonia del Nord giocherà i Mondiali 2022. L'altra dovrà guardare il torneo qatariota da casa.

L'articolo prosegue qui sotto

Dove verrà disputata la finale degli spareggi relativi al percorso B? In Portogallo, visto il miglior piazzamento della squadra lusitana rispetto alla Macedonia del Nord. L'alternativa era la gara casalinga in terra turca, mentre Italia e Macedonia del Nord non avrebbero comunque avuto possibilità. Appuntamento allo Stadio Do Dragao di Oporto.

QUALE SQUADRA AI MONDIALI?

Solamente una Nazionale del percorso B di playoff giocherà Qatar 2022: in finale si sfidano la vincente di Italia-Macedonia del Nord e Portogallo-Turchia. Cristiano Ronaldo contro Trajkovski.