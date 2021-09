Le squadre qualificate ai Mondiali 2022

Nell'autunno del 2022, in Qatar, si giocherà la nuova edizione dei Mondiali: 32 squadre per il trofeo calcistico più importante.

Prima del covid, prima del caos mondiale, nell'ultima edizione del torneo calcistico più importante del globo, è stata la Francia di Mbappè, Pogba e Griezmann a trionfare. Campione del mondo in carica, la Nazionale transalpina sarà ancora la favorita in caso qualificazione, insieme all'Italia Campione d'Europa e all'Argentina Campione del Sudamerica.

Per l'ultima volta, i Mondiali si giocheranno a 32 squadre, prima dell'allargamento epocale a 48 nell'edizione 2026 prevista in Stati Uniti, Messico e Canada. Prima di pensare al torneo centro-nord americano, tutto su Qatar 2022, la prima edizione autunnale nella storia del torneo. E a meno di sorprese, per molto tempo, anche l'unica.

LE NAZIONI QUALIFICATE AL MONDIALE 2022

MONDIALI 2022, LE NAZIONI QUALIFICATE PER OGNI CONTINENTE

Quante Nazionali avrà ogni continente nel torneo qatariota 2022? Come di consueto, l'Europa avrà il maggior numero di partecipanti, con l'ASuaa seguire. Dunque Africa e Sudamerica, Nord-centro America e Oceania. Il quadro si modificherà leggermente a seconda dei playoff interzona, come di consueto.