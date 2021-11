Playoff Mondiali 2022: squadre, regolamento e quando si giocano

Qatar 2022 si avvicina. I primi Mondiali autunnali vedranno presenti per l'ultima volta 32 rappresentative, in attesa dell'edizione centro-nord americana con l'allargamento a 48 squadre. Nel prossimo torneo, come di consueto, saranno 13 le Nazionali europee qualificate.

Solamente dieci però arriveranno direttamente ai Mondiali grazie al primo posto nei rispettivi gironi di qualificazione: le restanti tre, infatti, dovranno passare per i playoff in cui giocheranno sia le migliori seconde dei gruppi, sia le migliori compagini della Nations League.

IL REGOLAMENTO DEI PLAYOFF EUROPEI PER QATAR 2022

Tutte le seconde classificate dei gironi europei giocheranno gli spareggi per accedere ai Mondiali qatarioti. Insieme alle dieci sopracitate spazio anche alle migliori due Nazionali di Nations League che non hanno concluso i gruppi nei primi due posti.

Le sei migliori seconde saranno le teste di serie al momento del sorteggio dei playoff, mentre le peggiori quattro, insieme alle due migliori di Nations League non saranno le teste di serie.

CHI GIOCA I PLAYOFF PER ACCEDERE AI MONDIALI?

Le dodici qualificate si conosceranno solo al termine dei dieci gruppi. La classifica delle migliori verrà aggiornata ad ogni gara.

Attualmente, le teste di serie sarebbero:

SERBIA SVEZIA CROAZIA SVIZZERA SCOZIA POLONIA

Le non teste di serie invece sarebbero:

REPUBBLICA CECA NORVEGIA MACEDONIA DEL NORD UCRAINA GALLES (dalla Nations League, fuori dai primi due posti nelle qualificazioni) AUSTRIA (dalla Nations League, fuori dai primi due posti nelle qualificazioni) Nel calcolo delle migliori seconde non vengono considerati pareggi e vittorie contro le ultime classificate nei gironi con sei Nazionali invece di cinque.

QUANDO SI SVOLGE E COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF?

Il 26 novembre 2021, alle 17, le squadre partecipanti ai playoff conosceranno il proprio destino: a Zurigo si decideranno i sei incontri per accedere ai Mondiali 2022.

Per motivi politici, alcune partite non sarebbero state possibili nel percorso playoff: non ci saranno però incontri negli spareggi, visto il mancato accesso di squadre come Azerbaigian, Gibilterra, Kosovo o Bosnia agli stessi.

I playoff saranno divisi in tre percorsi, l'A, B e il C. In ognuno saranno presenti quattro squadre: dalle due semifinali di ogni percorso ci saranno due qualificate che si giocheranno la finale. Ognuna delle tre vincenti nelle tre finali giocherà i Mondiali 2022.

Quali squadre saranno nel percorso A, B e C? Lo deciderà il sorteggio.

QUANDO SI GIOCANO I PLAYOFF EUROPEI PER QATAR 2022?

Il 24 e 25 marzo si giocheranno le sei semifinali, il 28 e il 29 le tre finali. Chi ha ottenuto il miglior piazzamento nelle qualificazioni giocherà in casa i match di semifinale, mentre sarà il sorteggio a decidere chi disputerà la finale in casa.