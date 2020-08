Ferdinand a Lewandowski: "Farei una petizione per assegnare il Pallone d'Oro"

Una stagione da urlo proprio nell'annata più particolare: Robert Lewandowski ha collezionato numeri 'monstre', ma non potrà sperare nella vittoria del Pallone d'Oro 2019/20, che non sarà assegnato a causa della pandemia da coronavirus.

Sulla questione si è espresso l'ex difensore del Rio Ferdinand, che hai microfoni di 'Teamtalk' ha consigliato il bomber polacco:

"Fossi Lewandowski proverei a far partire una petizione per riavere la premiazione del Pallone d’Oro . A parte l’anno in cui lo ha vinto Luka Modric, Messi e Cristiano Ronaldo hanno dominato in questo premio. Ecco, Lewandowski si è portato a questo livello se non più in alto. Non posso credere che sia stato annullato il Pallone d’Oro".

Secondo Ferdinand non ci sarebbero dubbi sul principale candidato alla vittoria dell'ambito trofeo:

"Lewandowski merita di vincere quel premio per quello che ha fatto in questa stagione e se porterà il in finale di Champions sarebbe ingiusto non assegnarlo a lui. Perché non possono dare il premio? Per via della cerimonia che non sarà come al solito? Penso sia una grave mancanza. Non posso davvero credere che gli abbiano tolto questa possibilità di vincerlo…".