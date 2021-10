Ex promessa alla Lazio, ricomincia dalla Serie C: Minala firma con la Lucchese

L'ex prodotto della Primavera della Lazio riparte dalla Serie C e dalla Lucchese, ennesima esperienza in Italia.

Quando nell'aprile del 2014 ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia della Lazio di Edy Reja, contro la Sampdoria di Sinisa Mihajlovic, Joseph Minala era uno dei più interessanti talenti della formazione biancoceleste.

Aveva 18 anni ed era reduce da prestazioni molto importanti nella Primavera di Simone Inzaghi: da quel momento in poi altre 2 presenze in massima serie contro Inter e Bologna, quindi l'inizio di un lungo girovagare per l'Italia e non solo.

Fino a ieri Minala era un giocatore svincolato, dopo la scadenza del suo contratto alla Lazio e dopo diverse avventure, soprattutto in Serie B con le maglie di Bari, Latina e Salernitana.

Nulla da fare, però: del talento mostrato dal centrocampista poche prove in campo e tanti dubbi.

Per lui anche un'avventura in Cina al Qingdao Huanghai, da febbraio 2020: diciamo non fortunatissima, visto tutto ciò che di lì a poco sarebbe successo nel mondo, calcio compreso.

Da oggi per Minala inizia una nuova avventura: nelle scorse ore la Lucchese, squadra che milita nel Girone B di Serie C, ha ufficializzato l'acquisto del giocatore.

"La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joseph Marie Minala, centrocampista camerunense, classe ’96".

Ha firmato un contratto fino a giugno, scegliendo la maglia numero 58. Sarà la terza categoria italiana professionistica, per lui: a 25 anni ha già girato mezza Italia, ma non ha la minima intenzione di arrendersi provando, ancora una volta, a dimostrare il talento che aveva impressionato molti in biancoceleste.