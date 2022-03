Europa League, ritorno ottavi - Avanti Barcellona e Rangers

Si completano gli ottavi di Europa League, con le otto qualificate ai quarti della competizione 2021/2022. La prima squadra a raggiungere il turno successivo è stata il Lipsia, avanti senza disputare le due sfide: i tedeschi avrebbero infatti dovuto affrontare lo Spartak Mosca, escluso però dal torne in quanto squadra russa.

Dopo il pari del Camp Nou, guadagna un posto nei quarti di Europa League il Barcellona di Xavi. Sotto di una rete a Istanbul contro il Galatasaray, la squadra blaugrana è riuscita a ribaltare il risultato passando al turno successivo con i goal di Pedri ed Aubameyang.

Sotto di un goal anche i Rangers: Vancic ha dato speranze di qualificazione alla Stella Rossa, ma le parate di McGregror e la rete di Kent hanno portato gli scozzesi avanti. Bastava il pari all'Atalanta per accedere ai quarti: Bayer Leverkusen eliminato dopo la sconfitta di Bergamo, ma anche in virtù del k.o in casa nel finale ad opera di Boga.

La sorpresa degli ottavi è sicuramente il Braga, riuscita a battere una squadra d'esperienza come il Monaco all'andata, per poi pareggiare al ritorno.

OTTAVI DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DEL RITORNO

SPARTAK MOSCA-LIPSIA: tedeschi ai quarti dopo l'esclusione del club russo

GALATASARAY-BARCELLONA 1-2 29' Marcao (G), 37' Pedri (B), 49' Aubameyang (B)] (and. 0-0)

BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA 0-1 [92' Boga] (and. 2-3)

MONACO-BRAGA 1-1 19' Ruiz (B), 91' Disasi (M)] (and. 0-2)

STELLA ROSSA-RANGERS 2-1 10' Ivanic (S), 56' Kent (R), 93' El Fardou Ben (S)] (and. 0-3)

EINTRACHT FRANCOFORTE-BETIS (and. 2-1) [Ore 21,00]

LIONE-PORTO (and. 1-0) [Ore 21,00]

WEST HAM-SIVIGLIA (and. 0-1) [Ore 21,00]