Quando si gioca la finale di Europa League 2022? Data e stadio

Si avvicina a grandi falcate la finalissima dell'Europa League. La seconda competizione europea, sempre più importante per le squadre presenti, è arrivata agli ottavi. Tutti a caccia del Villarreal, capace di vincere il suo primo grande trofeo continentale ai danni del Manchester United un anno fa.

Il successo in Europa League non regala solamente un trofeo, ma come noto anche la qualificazione ai gironi di Champions, se questa non è stata ottenuta grazie al campionato. In più, la possibilità di disputare la Supercoppa Europa contro la vincitrice della Champions League.

FINALE DI EUROPA LEAGUE: QUANDO

L'ultimo atto della competizione è previsto il 18 maggio 2022. Calcio d'inizio della finalissima di Europa League alle ore 21: serviranno ancora alcune settimane per conoscere le due squadre che si contenderanno il trofeo in terra spagnola, diciannove anni dopo l'incontro allo Stadio de la Cartuja tra il Porto di Mourinho e il Celtic.

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI EUROPA LEAGUE?

Il match che assegnerà la coppa dell'Europa League è previsto in quel di Siviglia, allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. La squadra spagnola, regina nella storia della competizione, sogna un trionfo tra le mura amiche per continuare la propria leggendaria striscia di successi.