Due finali europee, due derby: non era mai successo nella storia

L’Inghilterra ha monopolizzato le finali di Champions ed Europa League con Liverpool, Tottenham, Chelsea ed Arsenal: non era mai successo.

Un dominio assoluto, un qualcosa di fatto senza precedenti: per la prima volta nella storia del calcio europeo saranno quattro squadre della stessa nazione a contendersi in finale i due più importanti trofei continententali.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A fregiarsi di tale primato sarà l’ e di riflesso la Premier League, visto che nell’annata 2018/19 ed saranno una questione tutta inglese.

4 - Per la prima volta nella storia ci sono 4 squadre della stessa Nazione nelle due finali europee stagionali (Champions League/Coppa dei Campioni e Europa League/Coppa UEFA). Inghilterra. #ChelseaEintracht — OptaPaolo (@OptaPaolo) 9 maggio 2019

Dopo e , che avendo superato grazie ad epiche rimonte rispettivamente ed in semifinale si sono guadagnate il pass per la finalissima di Champions, e , eliminando ed Francoforte (in questo caso ai rigori dopo due 1-1 nei 180’), sono riuscite nella stessa impresa ma in Europa League.

Reds e Spurs si affronteranno il prossimo 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid nel match che metterà in palio il titolo di campione d’Europa (per il Tottenham è la prima finale in assoluto, mentre il Liverpool ha già vinto in cinque occasioni il più importante torneo continentale per club), mentre Blues e Gunners si incroceranno quale giorno prima, il 29 maggio a Baku, nell’atto finale dell’Europa League.

Un trionfo per il calcio inglese quindi, ma anche per Londra: solo il Liverpool infatti, delle quattro finaliste europee non è una squadra della capitale d’Inghilterra.