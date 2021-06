Ottavo di finale tra big quello tra Belgio e Portogallo ad Euro 2020: tutto sulle formazioni e su come vedere la sfida in tv e streaming.

Il quadro degli ottavi di finale di Euro 2020 è finalmente chiaro dopo le ultime sfide della fase a gironi che hanno delineato totalmente il tabellone: una delle gare più in vista è, senza dubbio, quella tra Belgio e Portogallo, due favorite per la vittoria del torneo.

Percorso netto fin qui per i 'Diavoli Rossi' che hanno chiuso il girone B a punteggio pieno: successi contro Russia, Danimarca e Finlandia per Lukaku e compagni che, in caso di nuovo successo, incontrerebbero la vincente tra Italia e Austria ai quarti.

Più ricco d'insidie il cammino dei lusitani, che alla fine hanno strappato il terzo posto nel gruppo F alle spalle di Francia e Germania dopo aver assaporato l'idea di finire davanti a tutti: successo all'esordio contro l'Ungheria, ko con la Germania e spettacolare 2-2 con la Francia nella giornata conclusiva.

Belgio-Portogallo è anche la sfida tra due dei bomber più letali della competizione: tre le reti realizzate da Romelu Lukaku, addirittura cinque quelle siglate da Cristiano Ronaldo che per ora staziona in vetta alla classifica marcatori.

QUANDO SI GIOCA BELGIO-PORTOGALLO

Belgio-Portogallo si giocherà domenica 27 giugno 2021 allo 'Stadio de la Cartuja' a Siviglia, in Spagna. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE BELGIO-PORTOGALLO IN TV E STREAMING

Il match tra Belgio e Portogallo sarà trasmesso in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La visione sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1: collegamento con l'impianto andaluso a partire dalle ore 20.30, al termine dell'edizione serale del TG1.

Diretta streaming possibile per tutti gli abbonati Sky grazie all'applicazione di Sky Go, disponibile per sistemi iOS e Android e scaricabile su pc, smartphone e tablet. Su NOW, invece, si potrà acquistare uno degli abbonamenti offerti per assistere alla programmazione di Sky. L'alternativa, del tutto gratuita, è rappresentata da RaiPlay: basterà registrarsi al sito per accedere al catalogo delle dirette.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-PORTOGALLO

Tanta qualità nel tridente d'attacco belga: Mertens ed Eden Hazard in posizione più esterna rispetto al bomber principe Lukaku. Non scherza nemmeno la mediana: Meunier e Thorgan Hazard ai lati della coppia centrale Witsel-De Bruyne. Alderweireld, Denayer e Vertonghen a protezione della porta di Courtois.

Lusitani guidati da capitan Ronaldo al centro dell'attacco, con Bernardo Silva (in pole su Bruno Fernandes) e Diogo Jota sugli esterni. Verso la conferma Renato Sanches, completano la zona nevralgica l'altra mezzala Joao Moutinho e il regista Danilo Pereira. Semedo e Guerreiro sulla linea dei terzini, Ruben Dias e Pepe davanti ai pali di Rui Patricio.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Thorgan Hazard; Mertens, Lukaku, Eden Hazard.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo Pereira, Renato Sanches; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota.