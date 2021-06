Belgio e Portogallo si affrontano negli ottavi di finale di Euro 2020. Martinez punta sui goal di Lukaku, Santos su quelli di Ronaldo.

Tra tutte le otto sfide proposte dagli ottavi di finale di Euro 2020 è una delle più attese in assoluto e non solo perchè la vincente affronterà proprio l'Italia di Mancini.

Scendono in campo due tra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo: il Belgio ed il Portogallo. Le due squadre si sfideranno all’Estadio de La Cartuja in una partita dal pronostico complicatissimo, che potenzialmente promette grande spettacolo.

I ‘Diavoli Rossi’ si sono spinti fino a questo punto della massima competizione continentale dopo aver dominato il Gruppo B (tre vittorie in altrettante partite contro Russia, Danimarca e Finlandia).

Più in salita è stato sin qui il cammino dei lusitani campioni d’Europa in carica che, dopo aver esordito con un successo contro l’Ungheria, hanno prima perso contro la Germania e poi pareggiato contro la Francia, classificandosi al terzo posto nel Gruppo F, il più duro del tabellone.

Roberto Martinez, per l’occasione disegnerà il Belgio con il consueto 3-4-2-1 nel quale Alderweireld, Boyata e Vertonghen comporranno il terzetto difensivo davanti a Courtois.

A centrocampo, Witsel e Tielemans formeranno il duo di mediana, mentre Meunier e Thorgan Hazard presidieranno gli esterni. In attacco, a supporto dell’unica punta Lukaku ci saranno De Bruyne ed Eden Hazard.

Fernando Santos si affiderà ad un 4-3-3 nel quale, davanti a Rui Patricio, saranno Semedo, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro a completare la linea difensiva.

Renato Sanches, Danilo Pereira e Joao Moutinho comporranno il terzetto di mediana, mentre in attacco Cristiano Ronaldo sarà il perno centrale di un tridente completato da Bernando Silva e Diogo Jota.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.