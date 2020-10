Dinamo Kiev-Juventus, le formazioni ufficiali: Ramsey trequartista

Dinamo Kiev con Tsygankov e De Pena dal 1'. Morata e Kulusevski titolari in attacco per la Juventus, fuori Dybala.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaha, De Pena

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata.

Parte la 2020/2021, inizia la fase a gironi del torneo per club più importante al mondo. La di Pirlo di scena a Kiev contro i padroni di casa della Dinamo: per i bianconeri ancora una volta il desiderio di sfatare la maledizione europea e vincere il trofeo.

Lucescu sceglie Supryaha come prima punta, supportato da De Pena e Tsygankov nel 4-2-3-1 della . A centrocampo ci sono Buyalskiy, Sydorchuk e Shaparenko, mentre Karavaev e Kedziora sono i terzini titolari. Dal 1' Mykolenko e Zabarnyi al centro, con Bushchan in porta.

La Juventus risponde con Morata e Kulusevski in attacco, fuori Dybala alla pari di Arthur e Bernardeschi. Ramsey giocherà titolare sulla trequarti, Cuadrado e Chiesa sono gli esterni di centrocampo. Interni titolari Bentancur e Rabiot, Szczesny tra i palu. In difesa ci sono Danilo, Bonucci e Chiellini. Out per coronavirus Cristiano Ronaldo e McKennie, nonchè De Ligt per infortunio.