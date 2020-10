Dove vedere Dinamo Kiev-Juventus in tv e streaming

Esordio in Champions League per la Juventus sul campo della Dinamo Kiev: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Finalmente al via la fase a gironi della 2020/2021: la proverà l'ennesimo assalto alla coppa dalle grandi orecchie e il suo percorso inizierà dalla trasferta sul campo della .

Gli ucraini sono allenati da una vecchia volpe di nome Mircea Lucescu, il tecnico più anziano della competizione con i suoi 75 anni compiuti lo scorso 29 luglio. In passato il rumeno allenò anche in : si ricordano le sue esperienze sulle panchine di Pisa, , Reggiana e .

La Dinamo Kiev si è qualificata per i gironi dopo aver superato brillantemente due ostacoli: l'AZ in gara secca nel terzo turno preliminare (2-0) e il Gent con un risultato complessivo di 5-1 tra andata e ritorno nel playoff.

Juventus che invece partecipa in qualità di campione d'Italia in carica, sorteggiata in prima fascia a differenza della Dinamo Kiev che partiva dalla terza.

Confronto speciale per Andrea Pirlo, all'esordio da allenatore nella massima competizione europea: Lucescu, infatti, lo fece esordire in Serie A ai tempi del Brescia nel lontano 1995, quando il 'Maestro' aveva da poco compiuto 16 anni.

QUANDO SI GIOCA DINAMO KIEV-JUVENTUS

Dinamo Kiev-Juventus si giocherà martedì 20 ottobre 2020 allo Stadio Olimpico di Kiev. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.55 italiane.

DOVE VEDERE DINAMO KIEV-JUVENTUS IN TV E STREAMING

L'incontro tra Dinamo Kiev e Juventus sarà visibile in diretta esclusiva da Sky che detiene i diritti di trasmissione della Champions League: appuntamento sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Non è prevista la copertura in chiaro da parte di Mediaset.

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV-JUVENTUS

Lucescu schiera la sua Dinamo Kiev con il tridente: sarà Supryaga a guidare il reparto offensivo con il supporto degli esterni Rodrigues e de Pena. A centrocampo le chiavi della regia sono invece nelle mani di Sydorchuk, la coppia Mykolenko-Zabarnyi a guidare la difesa.

Pirlo deve ancora fare a meno di Cristiano Ronaldo, colpito dal Covid-19: davanti torna dal primo minuto Dybala, ormai pienamente ristabilito dai problemi gastrointestinali. Con lui in coppia Morata nel ruolo di prima punta. Sulla trequarti conferma per Kulusevski, mentre Cuadrado opera ancora da esterno sinistro al posto di Alex Sandro. In difesa il collaudato terzetto composto da Danilo, Bonucci e Chiellini.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, de Pena. All. Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Dybala. All. Pirlo