Dinamo Kiev-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima gara di Champions 2020/2021 per la Juventus: ecco tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

DINAMO KIEV-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 ottobre 2020

20 ottobre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Parte la 2020/2021, con la Juventus di Pirlo impegnata a Kiev contro la Dinamo. In attesa del big match contro il previsto per il secondo turno europeo, la prima gara bianconera in Europa sarà quella contro la formazione di Lucescu.

Non ci sarà Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus negli ultimi giorni, ma Pirlo potrà avere a disposizione comunque un attacco di tutto rispetto per provare a iniziare con decisione la Champions League e puntare ancora una volta al trofeo che manca ai bianconeri da più di vent'anni.

In questa pagina tutte le informazioni su Dinamo Kiev-Juventus, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO DINAMO KIEV-JUVENTUS

La sfida tra Dinamo Kiev e Juventus, prima gara dei gironi di Champions League 2020/2021, verrà disputata allo Stadio Olimpico di Kiev martedì 20 ottobre 2021 alle ore 18:55.

Dinamo Kiev-Juventus verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Champions League: gara su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match non sarà visibile in chiaro.

Il match tra Dinamo Kiev e Juventus sarà disponibile anche in grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. L'alternativa è quella di seguire la gara su Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche su Goal sarà possibile seguire Dinamo KIev-Juventus, precisamente in diretta testuale sul portale. Collegandosi al sito, sarà possibile avere gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita, con i goal e tutti gli eventi dal fischio d'inizio alla fine.

Lucescu punterà su un deciso 4-3-3 per fronteggiare la Juventus, con Supryaga prima punta, supportato da Rodrigues e De Pena. A centrocampo ci saranno Buyalsky, Sydorchuk e Shaparenko, mentre Mykolenko e Zabarnyi saranno i centrali davanti a Bushchan. Terzini Kedziora e Karavaev.

Senza Cristiano Ronaldo e McKennie positivi al coronavirus, Pirlo punterà su Dybala e Morata in attacco, con Kulusevski a supporto. In mezzo Arthur e Bentancur, con Chiesa e Cuadrado esterni di centrocampo. Frabotta dovrebbe tornare in panchina. Szczesny riprenderà il suo ruolo in porta, difeso da Danilo, Bonucci e Chiellini.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, de Pena. All. Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Dybala. All. Pirlo