Dalla gavetta ad Euro 2020: la grande chance di Di Lorenzo

Il ko di Florenzi spalanca le porte di Italia-Svizzera a Giovanni Di Lorenzo: per il terzino del Napoli, il premio per una scalata iniziata dal basso.

La provincia, il treno per Napoli, adesso gli Europei. Giovanni Di Lorenzo a 27 anni vede ripagati i sacrifici di una vita, prenotando una maglia da titolare in Italia-Svizzera.

I guai al polpaccio patiti da Florenzi offrono al terzino azzurro la chance dei sogni, quella di partire nell'11 della Nazionale in uno dei tornei più prestigiosi di sempre. Chance meritatissima d'altronde, perchè già contro la Turchia Di Lorenzo ha fatto vedere di che pasta è fatto disputando un tempo ad alta intensità.

Non scopriamo nulla di nuovo, perchè col Napoli - al netto di qualche basso dovuto a un impiego costante e cambi tattici - lo ha già reso uno dei profili nostrani più forti in quella porzione di campo.

E allora che Di Lorenzo sia, con l'attaccante trasformatosi in esterno basso pronto a ripagare la fiducia che Roberto Mancini ha riposto e sta riponendo in lui. La seconda metà di stagione ha convinto il ct a portarselo ad Euro 2020, adesso gli acciacchi di Florenzi consentono a Giovanni di toccare il cielo con un dito.

Un cielo azzurro come le due maglie che stanno rendendo importante la sua carriera, un binomio - Napoli-Italia - capace di lanciarlo nell'élite e farlo apprezzare anche a chi magari fuori dai nostri confini lo conosce meno. Chi lo conosce benissimo invece è la gente di Lucca, Reggio Calabria, Matera ed Empoli, le isole felici in cui Di Lorenzo ha saputo formarsi a suon di reti (ebbene sì, ad inizio carriera giocava punta e lo chiamavano 'Batigol'!), chilometri e tanto tanto sudore.

Il passaggio sotto al Vesuvio ha alzato l'asticella del percorso calcistico del ragazzo, col trasferimento in Campania nel 2019 alla corte di Ancelotti fondamentale per la crescita e per prendersi la corsia destra del Napoli senza mai più mollarla.

Ben 95 le presenze collezionate coi partenopei in due stagioni, impreziosite da 7 goal e 15 assist complessivi che dimostrano come il laterale di Carletto prima e di Gattuso poi sappia tamponare, offendere, vedere i compagni e rendersi letale sulle palle inattive. Se n'è accorto anche il Mancio, che ha offerto a Di Lorenzo un posto nei 26 per gli Europei coi compagni di club Meret e Insigne.

Mercoledì si torna in campo, all'Olimpico c'è Italia-Svizzera: per tanti un evento imperdibile, per Giovanni qualcosa di più.