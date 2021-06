Italia, contrattura al polpaccio per Florenzi: salta la sfida con la Svizzera

L'esterno difensivo del PSG era stato sotituito all'intervallo nella sfida contro la Turchia all'esordio.

Dopo la notte magica contro la Turchia, per l'Italia arriva la prima notizia negativa di questo inizio di Euro 2020: Alessandro Florenz i - sostituito al termine della prima frazione di gioco - ha rimediato una contrattura al polpaccio che lo costringerà a saltare il prossimo impegno contro la Svizzera , fissato per mercoledì 16 giugno.

Come riportato da 'Sky Sport', il calciatore del PSG , sottoposto in mattinata agli esami di rito, sarà dunque costretto ad alzare bandiera bianca e punterà a rientrare in vista dell'ultimo appuntamento della fase a gironi contro il Galles (il 20 giugno).

Le prime avvisaglie c'erano già state nel corso della settimana precedente al debutto azzurro quando l'ex laterale della Roma aveva dovuto fare i conti con un lieve affaticamento muscolare prontamente superato e che gli ha permesso di conquistare una maglia da titolare nell'esordio dell'Olimpico.

A distanza di pochi giorni, però, ecco un nuovo intoppo sulla tabella di marcia anche se, fortunatamente, gli esami strumentali hanno scongiurato l'aggravarsi del quadro generale con l'esclusione di alcun tipo di lesione.

Florenzi si ferma dunque ai box, ma solo temporaneamente. Al suo posto contro la formazione elvetica dovrebbe giocare dal 1' Giovanni Di Lorenzo , già in campo ieri nella seconda frazione di gioco.