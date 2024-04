Roma-Milan dove vederla: Sky, NOW, DAZN, TV8 o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

All’Olimpico il ritorno dei quarti di finale di Europa League: il Milan insegue la Roma, si riparte dallo 0-1 dell’andata.

Roma-Milan, atto numero due. Si riparte dallo 0-1 giallorosso a San Siro, ma si cambia ovviamente scenario: sarà l’Olimpico il teatro del ritorno dei quarti di Europa League, con i rossoneri che proveranno a rimontare la rete di Mancini.

Roma reduce dal grande spavento di Udine, con il malore occorso a N’Dicka e la conseguente sospensione del match contro la squadra bianconera. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e adesso la squadra di De Rossi è concentrata per tentare di raggiungere le semifinali di Europa League per il secondo anno consecutivo.

Milan, invece, a caccia della rimonta: il 3-3 con il Sassuolo ha comunque lasciato invariate le distante sulla Juventus in campionato, per Pioli l’imperativo è andare avanti in Europa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.