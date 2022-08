Dessers a un passo dalla Cremonese: "Giornata decisiva, la A è un sogno"

In campo a Tirana contro la Roma, Cyriel Dessers è pronto a sbarcare alla Cremonese: "Sto avendo quest'opportunità e voglio coglierla".

A Tirana, a fine maggio, era Cyriel Dessers lo spauracchio della Roma: capocannoniere della Conference League con 10 reti, una in più rispetto al giallorosso Abraham, era l'uomo su cui puntava il Feyenoord per provare ad alzare una coppa europea a due decenni di distanza dalla Coppa UEFA del 2002. Inutilmente.

Poco più di due mesi più tardi, Dessers e l'Italia sono destinati ad incontrarsi di nuovo. Questa volta da alleati. Perché l'attaccante nigeriano si appresta a diventare un nuovo giocatore della Cremonese, che dopo l'ex veneziano Okereke ha scelto anche lui, nel frattempo tornato al Genk per fine prestito, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Alvini. Tutto vero, tutto confermato. Anche dallo stesso giocatore.

"Domenica sarà un giorno importante - ha detto Dessers a 'Eleven Sports' dopo la gara vinta per 4-2 dal Genk sull'Eupen sabato, per la terza giornata del massimo campionato belga - I club parleranno tra loro. Io posso solo aspettare, ma credo che sarà la giornata decisiva per me".

Nonostante sia in partenza, Dessers è regolarmente sceso in campo con la maglia del Genk. Non ha segnato, ma ha messo lo zampino nell'azione del raddoppio segnato da Paintsil. La mente, però, viaggia già verso Cremona e la Serie A.

"Sono curioso, sì. La Serie A per me è sempre stata un sogno fin dall'inizio della mia carriera. Quel sogno ora è molto vicino. Certo, non voglio andarci per fare il terzo attaccante, ma giocare con continuità e avere la possibilità di mettermi alla prova in un campionato più importante.

Sarà un tipo di calcio molto diverso. Probabilmente non giocherò per il vincere il campionato con la Cremonese (ride, nda). Ma sto avendo questa opportunità e voglio coglierla. Ho quasi 28 anni e sento che è il momento di qualcosa di nuovo".

Nel 2021/22, Dessers ha vissuto una stagione a due facce in prestito al Feyenoord: ha segnato più reti nella cavalcata verso la finale di Tirana (10) che in Eredivisie (9). Ma evidentemente la vetrina europea gli ha fatto bene: nelle prime 3 giornate del torneo belga è andato a segno 3 volte. La Cremonese lo attende per provare a rinvigorire i propri sogni di salvezza.