Depay-Juventus, contatto: proposto dall'entourage, i bianconeri ci pensano

L'attaccante olandese può svincolarsi dal Barcellona, valutazioni in corso da parte della Juventus in questi giorni.

Calciomercato Juventus apertissimo, sia in entrata che in uscita. Non solo la possibile cessione di Rabiot al Manchester United e l'eventuale partenza di Arthur, ma anche gli affari vero Torino. Detto di Kostic, più vicino ai bianconeri in queste ore, ecco anche il nome di Memphis Depay.

L'olandese, infatti, è stato proposto dall'entourage alla Juventus e la società di Agnelli sta valutando il da farsi: un primo contatto su cui Madama sta ragionando, soprattutto riguardo le caratteristiche di Depay, attualmente al Barcellona, con cui ha un confatto fino al 2023.

Vista la bagarre in attacco, difficilmente il Barcellona terrà tutto l'attuale reparto offensivo e il nome più vicino alla partenza sembra quello di Depay: esiste la possibilità di svincolarsi e dunque diventare acquistabile a costo zero, senza dover mettere sul piatto i milioni per il cartellino.

Classe 1994, devastante con la maglia del Lione prima di approdare al Barcellona nel 2021, Depay è sicuramente un attaccante duttile che può giocare in diverse posizioni del reparto, come punta o esterno, prediligendo proprio il ruolo di ala sinistra.

La Juventus stima il giocatore, da capire se i bianconeri continueranno con l'acceleratore o abbandoneranno la pista Depay, come già accaduto a gennaio, quando l'entourage offrì per la prima volta il giocatore nell'ambito di un possibile scambio poi non andato in porto.