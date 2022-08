Kostic alla Juventus: è fatta per l'arrivo del serbo, domani le visite

Il serbo sbarca oggi a Torino e domani farà le visite mediche: affare da 17 milioni. I tedeschi: "Non partirà per la Supercoppa".

E' tutto fatto per il passaggio di Filip Kostic alla Juventus. I bianconeri hanno raggiunto l'intesa totale con l'Eintracht Francoforte per l'ingaggio dell'esterno serbo: la quadra finale è stata trovata e Madama verserà 17 milioni di euro, comprensivi di bonus, nelle casse dei tedeschi.

Il club tedesco, dal canto suo, ha comunicato in via ufficiale che il classe 1991 non prenderà parte alla spedizione che partirà alla volta di Helsinki dove l'Eintracht, domani, sfiderà il Real Madrid nella finalissima di Supercoppa europea.

"L'Eintracht Francoforte dovrà fare a meno di Filip Kostic nella Supercoppa UEFA contro il Real Madrid a Helsinki mercoledì 10 agosto dalle 21:00 (22:00 ora locale). L'esterno è in trattative finali con un nuovo club. Il direttore sportivo dell'Eintracht Markus Krösche ha dichiarato

"Filip si è comportato in modo esemplare la scorsa stagione e ha giocato un ruolo importante nella vittoria della UEFA Europa League. Abbiamo sempre detto che non avremmo messo nessun ostacolo sulla sua strada se avessimo fatto un'offerta che fosse buona per tutte le parti e che fossimo disposti a parlare. Attualmente siamo in trattative promettenti con un altro club e una soluzione sta emergendo. Abbiamo una rosa ampia e abbiamo molta fiducia nei ragazzi, che meritano tutti la loro possibilità e sono entusiasti delle sfide che ci attendono. In questo contesto, abbiamo deciso – anche su richiesta del possibile nuovo club – di giocare la partita contro il Real Madrid senza Filip”

Nelle prossime ore, dunque, l'esterno volerà invece in direzione Torino dove nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche con la Juventus.

Poi sarà la volta delle firme e a quel punto Kostic potrà mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista dell'esordio in campionato che vedrà la Juventus impegnata a Ferragosto contro il Sassuolo.