David Silva positivo al coronavirus: c'è il comunicato della Real Sociedad

Nel giorno della sua presentazione David Silva risulta positivo al Covid-19, come confermato dalla Real Sociedad, suo nuovo club.

La brutta notizia proprio nel giorno della sua presentazione: David Silva inizia ufficialmente la sua avventura alla con uno spiacevole imprevisto. Lo spagnolo è infatti risultato positivo al coronavirus dopo il secondo test effettuato.

Questo l'annuncio del club spagnolo, che aveva presentato alla stampa il grande colpo di mercato:

"La Real Sociedad informa che David Silva è risultato positivo al coronavirus dopo i testi di questa mattina alla clinica Gipuzkoa. Si tratta del secondo test effettuato dal giocatore spagnolo dopo che il primo test aveva dato esito negativo".

ℹ COMUNICADO OFICIAL | Resultado prueba PCR.#AurreraReala https://t.co/zQ6nKk0WMf — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 31, 2020

Dopo settimane di contatti con la l'ex aveva sorpreso la dirigenza biancoceleste scegliendo di tornare in patria per giocare in . Oggi la notizia del tampone positivo al Covid-19: