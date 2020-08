David Silva enigmatico: "La trattativa è stata una cosa personale, non voglio parlarne"

David Silva torna sul mancato trasferimento alla Lazio: "Ho ricevuto tantissime offerte, l'operazione è stata un cosa molto personale".

Per settimane è stato in cima alla lista degli acquisti della , che all'improvviso ha dovuto incassare la beffa sul mercato: David Silva ha scelto la e nel giorno della sua presentazione non è voluto entrare nel dettaglio della scelta fatta.

Ai microfoni della stampa, il campione spagnolo ex ha lasciato intendere di non voler svelare come veramente sono andate le cose:

"Ho ricevuto tante offerte, ma ho scelto comunque la Real Sociedad. È stato tutto molto rapido, come è andata l’operazione è una cosa molto personale, di cui non voglio parlare. Quando ho ricevuto la notizia, ero molto contento. È stata un’operazione rapida. Ho visto la squadra giocare un buon calcio l’anno passato. Ho grande aspettative per questa stagione".

Dopo i numerosi contatti che hanno fatto infuriare il ds Tare, è risultata decisiva la voglia di tornare in patria per David Silva: