Da Carboni a Florenzi: gli italiani che hanno giocato nel Valencia

Il Valencia è una squadra dalla grande tradizione italiana: allenatori ma anche soprattuto giocatori hanno lasciato il segno.

Il affronterà l' negli ottavi di finale di , in una sfida dal sapore fortemente italiano.

Non soltanto per Cristiano Piccini e Alessandro Florenzi, trasferitosi dalla al Valencia nel corso del mercato di gennaio, ma per la forte tradizione italiana di un club che si è affidato spesso nella sua storia si è spesso affidato ad allenatori e giocatori del Belpaese.

Gli allenatori in realtà sono stati soltanto due: Claudio Ranieri, che col Valencia ha vinto anche la Coppa del Re nel 1999, e Cesare Prandelli, rimasto però solo alcuni mesi prima di dare le dimissioni per divergenze societarie.

Altre squadre

La lista dei giocatori, invece, è decisamente più lunga.

AMEDEO CARBONI

Primo italiano ad approdare nel Valencia ed autentica leggenda del club. Dal suo arrivo alla Roma, nel lontano 1997, ha collezionato in totale 327 presenze senza più cambiare squadra. Ha chiuso la carriera nel Valencia, vincendo due volte la , una Coppa del Re e la Coppa UEFA con Rafa Benitez in panchina. Senza dimenticare le due finali di Champions perse contro e .

CRISTIANO LUCARELLI

Meno significativa l'esperienza di Cristiano Lucarelli, arrivato proprio dall'Atalanta un anno dopo Carboni. E' rimasto soltanto una stagione, con un bilancio di 18 presenze e due goal, tra cui quello nella finale di ritorno della Coppa Intertoto vinta contro il .

EMILIANO MORETTI

Va meglio ai difensori, infatti anche Moretti dopo Carboni ha lasciato un bel ricordo al Valencia. 177 presenze in totale, cinque stagioni e due trofei vinti: la Coppa del Re e la Supercoppa Europea.

STEFANO FIORE

Una sola stagione al Valencia dopo l'esperienza alla e prima di trasferisi alla . In non è riuscito però a fare la differenza, disputando appena 20 partite nella Liga.

BERNARDO CORRADI

Protagonista del delle meraviglie, arriva al Valencia nell'estate del 2004 dalla Lazio. Anche per lui una sola stagione e appena quattro goal tra campionato e Champions League.

MARCO DI VAIO

Il primo attaccante italiano che ha fatto realmente la differenza al Valencia. Parte col botto segnando il 2-0 nella finale di Supercoppa Europeo col e segna 11 goal nella sua prima stagione in Liga, tra cui due doppiette a e Malaga. Rimase una stagione e mezzo prima di trasferirsi al .

FRANCESCO TAVANO

Il vero flop italiano al Valencia. E' rimasto giusto 6 mesi dopo il suo arrivo dall' , giocando appena sei partite senza segnare neppure un goal.

L'articolo prosegue qui sotto

SIMONE ZAZA

Tra alti e bassi, l'esperienza di Simone Zaza al Valencia è stata sicuramente di grande livello. Sei goal in mezza stagione dopo il suo arrivo dalla e poi 13 reti in quella successiva, tra cui una tripletta al Malaga, con la maglia numero 9 sulle spalle.

CRISTIANO PICCINI

Dopo un paio di ottime stagioni tra Betis e Lisbona, è stato acquistato per 8 milioni dal Valencia nell'estate del 2018. Dopo un ottimo inizio, con tanto di chiamata in Nazionale, si è infortunato gravemente all'inizio di questa stagione.

ALESSANDRO FLORENZI

A gennaio è stato acquistato dalla Roma per sostituire proprio Piccini sulla fascia destra. Il suo obiettivo è conquistare un posto tra i convocati per il prossimo Europeo.