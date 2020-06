Corriere dello Sport - Kluivert piace a Sarri: la Juventus può dare Mandragora alla Roma

Justin Kluivert è finito nel mirino della Juventus. Con la Roma si potrebbe imbastire una trattativa che preveda uno scambio con Mandragora.

La pandemia lascerà dietro di se una lunga serie di conseguenze. A farne le spese sarà anche il mondo del calcio, che dovrà rivedere molti dei suoi parametri e in qualche modo reinventarsi.

La situazione economica globale porterà tanti cambiamenti che saranno tangibili anche in sede di calciomercato. Sarà infatti fondamentale ricorrere a formule alternative per chiudere molte trattative, ma anche a diversi scambi.

Cose interessanti potrebbero accadere sull’asse -. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di un possibile scambio Bernardeschi-Zaniolo, ma come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il gioiello giallorosso non è intenzionato a lasciare la capitale e comunque il club potrebbe pensare ad una sua eventuale cessione solo a fronte di cifre che vadano dai 60 milioni in su.

La Roma, tra l’altro, non è interessata da scambi di alto livello e prendendo Bernardeschi inserirebbe nella sua rosa un elemento che percepisce qualcosa come 4,5 milioni netti a stagione. Troppo per chi sta cercando di abbassare il proprio monte ingaggi. Il club giallorosso quindi, farà partire i suoi uomini di punta solo se in cambio riceverà cospicue somme di denaro che garantiscano poi liquidità da reinvestire.

Zaniolo quindi non sembra il profilo ideale da immaginare in ipotesi di scambio, ma diverso potrebbe essere il discorso che riguarda Justin Kluivert, visto che il talento olandese piace molto a Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus apprezza particolarmente la sua duttilità e intravvede in lui quel giocatore alla Mertens che proprio con il suo sapiente lavoro si è trasformato in uno dei migliori centravanti europei.

Affinché un’operazione possa essere imbastita, è necessario che alla Roma venga proposto un giocatore funzionale. Rugani e Romero (entrambi già offerti dalla ) non rientrerebbero in questa categoria perché i giallorossi hanno già sei centrali in rosa, mentre potrebbe invece interessare Rolando Mandragora.

Si tratta di un giocatore che la Juve è chiamata a riscattare dall’ e che la Roma potrebbe inserire nel suo parco centrocampisti, soprattutto se trovasse il modo di cederne uno.