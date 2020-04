L'entourage di Mandragora allo scoperto: "Tornerà alla Juventus"

Rolando Mandragora è destinato a tornare alla Juventus. Antonelli: “Destino già scritto, può essere l’alternativa a Pjanic”.

Quello di Rolando Mandragora è un futuro tutto da scrivere, ma una cosa sembra ormai certa: a deciderlo sarà la .

Approdato all’ nell’estate del 2018 a fronte di un esborso di 20 milioni di euro, il centrocampista in Friuli ha avuto modo far crescere il suo bagaglio di esperienza in e di dimostrare di essere un elemento di assoluto valore.

La , che nel 2016 l’aveva prelevato dal , di fatto non ha mai perso il controllo del suo cartellino in maniera definitiva, vista che si è riservata la possibilità di riportato alla base versando nelle casse dei friulani 26 milioni di euro.

Un diritto di ‘recompra’ che gli uomini della Vecchia Signora faranno valere, così come confermato anche da Stefano Antonelli ai microfoni di Sky.

“Tengo a precisare che l’agente del giocatore è Luca De Simone, ma sono molto felice di gestirlo insieme a lui. Il destino di Mandragora è già scritto: finirà il campionato all’Udinese e poi rientrerà alla Juventus”.

Mandragora potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nella rosa bianconera.