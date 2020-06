Tuttosport - Ipotesi di scambio tra Juve e Roma: Bernardeschi e Zaniolo sul tavolo

Incontro in programma tra bianconeri e giallorossi per discutere possibili scambi: sul tavolo anche Rugani, Kluivert, Under, Mandragora e Cristante.

I tempi tecnici del calcio sono cambiati a causa del Coronavirus: mercato spostato, campionati a luglio, coppe ad agosto. Il 30 giugno, però, rimane la 'data zero' per tutti i club, quella della chiusura dei bilanci, quanto mai complicati dopo la crisi.

Ragion per cui, secondo 'Tuttosport', e , così come tante società, si siederanno al tavolo per discutere scambi, plusvalenze che diano respiro ai conti, mai così messi alle strette come negli ultimi tre mesi.

Sull'asse che collega alla Capitale ci potrebbero essere nomi di primo piano in ballo. In primis, due volti dell' di Roberto Mancini: Federico Bernardeschi e Nicolò Zaniolo. Un'idea nata e poi subito messa da parte già nei mesi invernali.

Le intenzioni dei due giocatori, comunque, sono tutte da valutare: Bernardeschi ha diverse estimatrici mentre il classe 1999 vorrebbe restare a Roma. Anche se al bilancio, spesso, non si comanda.

Le idee comunque sono diverse, tanto che un'altra pista calda sarebbe quella che porta a uno scambio tra Daniele Rugani e uno tra Kluivert e Under : il centrale toscano non trova spazio in bianconero ed è seguito da diverse squadre italiane. I due esterni, invece, non sono intoccabili per i giallorossi.

Sul piatto potrebbero finirci anche i nomi di Rolando Mandragora e Bryan Cristante : il primo potrebbe tornare in bianconero dopo l'apprendistato a Udine. già in fermento: Juventus e Roma studiano le mosse.