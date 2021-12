Come vedere Atalanta-Villarreal su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

L'Atalanta è appesa a un filo in Champions League. Dopo il rocambolesco pareggio di due settimane fa in casa dello Young Boys, la formazione di Gian Piero Gasperini può solo vincere contro il Villarreal per passare alla fase a eliminazione diretta della competizione. Le alternative sono la "retrocessione" in Europa League, o addirittura l'estromissione da entrambe le coppe.

Ma dove sarà trasmessa Atalanta-Villarreal in diretta tv? La gara del Gewiss Stadium, in programma nella serata di mercoledì 8 dicembre alle ore 21 e valida per la sesta e ultima giornata del girone F di Champions League, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, che ha acquisito i diritti della migliore partita di ogni mercoledì di coppa.

Né Canale 5 né Sky, dunque: si potrà vedere Atalanta-Villarreal solamente grazie ad Amazon Prime Video. Con una distinzione, perché saranno abilitati ad assistere alla partita gli utenti della piattaforma, e senza alcun costo aggiuntivo, ma anche coloro che non sono ancora iscritti. Come? Chi sottoscrive un abbonamento a Prime Video ha automaticamente diritto a un periodo di prova gratis della durata di 30 giorni. Iscrivendosi ora, dunque, si potrà guardare gratuitamente Atalanta-Villarreal, evento compreso nell'abbonamento.

Dopodiché, una volta concluso il periodo di prova si potrà decidere se iscriversi ad Amazon Prime Video oppure no. Nel primo caso, le alternative sono due: si potrà decidere di pagare 36 euro per un anno in un'unica soluzione oppure 3 euro e 99 centesimi al mese.

Guarda Atalanta-Villarreal gratis su Amazon Prime Video: clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Clicca sul link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova per guardare Atalanta-Villarreal gratis.

Su Amazon Prime Video andrà in onda in esclusiva una partita per ogni giornata di Champions League (qui l'elenco aggiornato).