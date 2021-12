ATALANTA-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La sesta giornata della fase a gironi della Champions League porterà per forza di cose in dote una lunga serie di verdetti. Tra quelli più attesi dagli appassionati italiani, c’è certamente quello che decreterà in che modo proseguirà il cammino europeo dell’Atalanta. La compagine orobica infatti, si giocherà l’accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo in uno scontro diretto contro il Villarreal.

Gli orobici hanno sin qui conseguito una vittoria, tre pareggi (l’ultimo dei quali ottenuto in extremis sul campo dello Young Boys) ed una sconfitta che sono valsi sei punti ed il terzo posto nella classifica del Gruppo F. Quando mancano solo 90’ al termine della fase a gironi, c’è un solo risultato che consentirebbe agli uomini di Gasperini di prolungare la loro avventura nella massima competizione continentale: la vittoria.

In caso di pareggio, in virtù degli scontri diretti favorevoli, sarebbe viceversa matematica la ‘discesa’ in Europa League, mentre con una sconfitta ed un’eventuale vittoria dello Young Boys in casa del Manchester United, il discorso europeo sarebbe da considerarsi già chiuso per questa stagione.

Il Villarreal, che è reduce dalla sconfitta interna patita contro il già qualificato Manchester United, scenderà in campo a Bergamo sapendo dunque di poter contare sul doppio risultato. Grazie ai sette punti sin qui messi in cascina, un pareggio sarebbe sufficiente per staccare il pass per gli ottavi di finale.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Atalanta-Villarreal: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-VILLARREAL

Atalanta-Villarreal, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, si disputerà mercoledì 8 dicembre 2021 al ‘Gewiss Stadium’ Bergamo, ovvero l’impianto che ospita le gare interne degli orobici. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE ATALANTA-VILLARREAL IN TV

Atalanta-Villarreal verrà trasmessa in diretta e esclusiva da Amazon Prime Video, e quindi dalla piattaforma che si è garantita la possibilità di proporre ogni mercoledì la migliore partita della serata di Champions League.

Gli abbonati potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick, o ancora ad una console PS3, PS4 o Xbox One.

Per coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, un’altra opzione è rappresentata dall’app presente su SkyQ.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a raccontare Atalanta-Villarreal per Amazon Prime Video. Con lui a Bergamo per il commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini.

ATALANTA-VILLARREAL IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, la sfida che vedrà protagoniste Atalanta e Villarreal sarà ovviamente visibile anche in streaming. Per coloro che volessero seguire il match di Bergamo su dispositivi mobili come tablet e smartphone sarà sufficiente scaricare e utilizzare l’app compatibile con i sistemi iOS ed Android, mentre per guardare la gara su pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e selezionare appunto Atalanta-Villarreal tra i vari eventi proposti.

Per coloro che si trovassero impossibilitati a seguire Atalanta-Villarreal in tv o in streaming, c’è un altra opzione per seguire la sfida: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi aggiorneremo su tutte le novità di formazione e poi vi racconteremo ogni singola fase della gara dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VILLARREAL

Gian Piero Gasperini potrebbe disegnare l’Atalanta con un 3-4-2-1 nel quale Toloi, Demiral e Palomino andrebbero completare il pacchetto di difesa. Zappacosta e Maehle dovrebbero presidiare gli esterni, con de Roon e Freuler chiamati a comporre il duo di mediana, mentre in attacco, a supporto dell’unica punta Zapata, potrebbero esserci Pasalic e Malinovskyi.

Consueto 4-4-2 per Unai Emery. La linea difensiva davanti a Rulli dovrebbe prevedere Albiol e Torres al centro, con Foyth e Pedraza chiamati a presidiare gli esterni. Parejo e Capoue agiranno in mediana, mentre in attacco Yeremy Pino potrebbe essere avanzato di qualche metro per fare da spalla a Danjuma.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma.