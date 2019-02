Chelsea-Manchester United: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Supersfida negli ottavi di finale di FA Cup: il Chelsea di Sarri affronta il Manchester United in gara secca a Stamford Bridge.

Chelsea e Manchester United si affrontano in una super sfida da dentro o fuori negli ottavi di finale di FA Cup.

Maurizio Sarri si gioca il suo futuro in una partita chiave per la stagione del Chelsea, dopo l'umiliante 6-0 subito dal Manchester City in campionato. Un'eliminazione contro gli odiati rivali potrebbe anche costargli la panchina.

Dall'altra parte c'è invece un Solskjaer che ha conosciuto la prima sconfitta sulla panchina del Manchester United in Champions contro il PSG, ma che nello scorso turno di FA Cup ha già eliminato l'Arsenal all'Emirates.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-MANCHESTER UNITED

Chelsea-Manchester United si giocherà lunedì 18 febbraio alle ore 20.30 nello scenario di Stamford Bridge a Londra. E' una sfida in gara secca e in caso di parità si andrà al replay a campi invertiti.

DOVE VEDERE CHELSEA-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

Chelsea-Manchester United sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN su diversi dispositivi, come ad esempio smartv compatibili, pc, tablet e smartphone. Inoltre sarà possibile vedere la partita tramite un decoder Sky Q o su console PlayStation 4.

Il match rimarrà poi disponibile alla visione su DAZN on demand nelle ore successive al fischio finale, con la possibilità di rivedere soltanto gli highlights.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-MANCHESTER UNITED

Pochi dubbi di formazione nel Chelsea, che dovrebbe schierare il solito undici e soprattuto confermare la coppia centrale difensiva composta da Rudiger e David Luiz, nonostante le critiche delle ultime settimane. A centrocampo ci sarà Jorginho in regia con Kanté e Kovavic ai suoi lati. Davanti saranno Willian e Hazard a supportare Higuain.

C'è invece qualche ballottaggio nello United, a cominciare dai pali dove Romero potrebbe scalzare De Gea. In difesa Young è favorito su Dalot per giocare a destra, mentre Lindelof e Jones dovrebbero essere i due centrali. A centrocampo ci sarà il solito terzetto composto da Matic, Herrera e Pogba, mentre davanti è probabile che giochi Lukaku con Mata e Rashford.

CHELSE (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Higuain, Hazard.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Rashford.