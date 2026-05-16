Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
FA Cup
FA Cup - Generale
Pubblicità
Pubblicità
FA Cup, calendario e risultati
Altro
venerdì 3 aprile
sabato 4 aprile
venerdì 24 aprile
sabato 25 aprile
venerdì 15 maggio
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern München
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Mönchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0