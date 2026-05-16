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FA Cup, calendario e risultati

venerdì 3 aprile
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Chelsea
CHE
7
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Port Vale
PVL
0
FIN
Southampton badge
Southampton
SOU
2
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Arsenal
ARS
1
FIN
sabato 4 aprile
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West Ham United
WHU
2
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Leeds United
LEE
2
FIN
rig 2 - 4
venerdì 24 aprile
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Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
FIN
sabato 25 aprile
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Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
venerdì 15 maggio
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern München crestBayern München00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach00000000
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