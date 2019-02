DIRETTA: Chelsea-Manchester United LIVE - dove vederla in tv e streaming

Ottavo di finale affascinante in FA Cup tra Chelsea e Manchester United, che si giocano una fetta di stagione in gara secca a Stamford Bridge.

Grandissima sfida a Stamford Bridge per gli ottavi di finale di FA Cup: il Chelsea di Sarri ospita il Manchester United di Solskjaer, le due big inglesi si giocano in gara secca una fetta di stagione.

Dopo il pesantissimo 6-0 incassato in campionato dal Manchester City, i Blues hanno rialzato la testa in Europa League, dove è arrivata una vittoria di misura sul campo del Malmo nell'andata dei sedicesimi di finale.

I Red Devils devono invece riscattare la sconfitta di Champions League subita all'Old Trafford dal PSG di Mbappè: la squadra di Solskjaer è però lanciatissima in campionato, dove ha raggiunto il quarto posto in classifica al termine di una grande rimonta.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED: DIRETTA TV E STREAMING

Chelsea-Manchester United andrà in onda in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su ogni dispositivo come pc, tablet e smartphone. Sarà anche possibile seguire la partita tramite un decoder Sky Q o su console PlayStation 4.

La super sfida di FA Cup resterà poi disponibile successivamente su DAZN on demand dopo il fischio finale, con la possibilità di rivedere soltanto gli highlights.