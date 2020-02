Chelsea-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Chelsea sfida il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Frank Lampard sfida in casa il di Hans-Dieter Flick nell'andata degli ottavi di finale di . I Blues si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta grazie al 2° posto nel Gruppo H dietro al , mentre i bavaresi hanno dominato il Gruppo B, imponendosi a punteggio pieno e precedendo il .

Sono 3 i precedenti fra le due squadre in Champions League, con un bilancio che sorride ai londinesi di 2 vittorie e una sconfitta. Dal 2003/04, ovvero da quando la Champions League ha questo formato, il Chelsea ha raggiunto gli ottavi per ben 14 volte su 17. Davanti agli inglesi proprio il , con e .

Per i tedeschi quella di quest'anno è la 12ª partecipazione consecutiva alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, e in 7 delle ultime 8 edizioni hanno superato lo scoglio degli ottavi di finale. L'unica eccezione è quella più recente dello scorso anno, quando furono eliminati dal poi vincitore del trofeo. Chelsea e Bayer Monaco sono le squadre che hanno segnato più reti sugli sviluppi di palla inattiva (5 a testa, 3 per entrambe da corner).

Altre squadre

I Blues cercheranno di riscattare le delusioni più recenti, visto che il Chelsea è stato eliminato in tutte le ultime quattro sfide andata/ritorno di Champions League, non vincendo nessuna delle otto gare nel parziale (4 pareggi e 4 sconfitte). I londinesi, inoltre, hanno vinto appena una delle ultime 6 gare giocate nel torneo a Stamford Bridge, riportando per il resto 4 pareggi e una sconfitta.

Tammy Abraham, Jorginho e Azpilicueta sono i migliori marcatori del Chelsea nel torneo con 2 reti a testa, Robert Lewandowski è invece l'attuale capocannoniere della Champions League con un bottino di 10 goal nella fase a gironi. Il polacco, tuttavia, non segna da ben 597 minuti nella fase ad eliminazione diretta.

L'attuale tecnico dei Blues, Frank Lampard, ha curiosamente nel Bayern Monaco la sua vittima preferita in Champions League, con 3 goal segnati da calciatore su 4 partite complessive contro i bavaresi. In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Bayern Monaco: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CHELSEA-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Bayern Monaco

Chelsea-Bayern Monaco Data: 25 febbraio 2020

25 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CHELSEA-BAYERN MONACO

Chelsea-Bayern Monaco si disputerà la sera di martedì 25 febbraio 2020 nel palcoscenico di Stamford Bridge, a Londra. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal francese Clement Turpin, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 4° confronto fra le due formazioni in Champions League.

La sfida Chelsea-Bayern Monaco sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Chelsea-Bayern Monaco in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Lampard schiererà i Blues con il 3-4-3 e dovrà fare a meno di pedine importanti quali Kanté, Pulisic, Hudson-Odoi e Van Ginkel per infortunio. Davanti si rivedrà dal 1' nel tridente d'attacco Abraham, con Willian e Mount ai suoi lati come esterni offensivi. A centrocampo James e Marcos Alonso presidieranno le due fasce, con Jorginho e Kovacic interni. In porta Caballero sarà preferito a Kepa, con Azpilicueta, Christensen e Rüdiger a comporre la difesa a tre.

Flick punterà invece sul 4-2-3-1. Il riferimento offensivo dei bavaresi sarà il bomber Lewandowski, che agirà da unica punta, sostenuta alle sue spalle dai trequartisti Coman, Thomas Müller e Gnabry. Davanti alla difesa Kimmich affiancherà il regista Thiago Alcántara. Jerome Boateng e Alaba saranno i due centrali, Pavard e Davies i due esterni bassi. In porta ci sarà l'esperto Neuer. Indisponibili Süle, Javi Martínez e l'ex interista Perisic per infortunio.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; R. James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Willian, Abraham, Mount.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara; Coman, T. Müller, Gnabry; Lewandowski.