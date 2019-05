Catania-Trapani 2-2: Lodi eterno, primo atto in parità

Una doppietta di Lodi permette al Catania di evitare la sconfitta interna col Trapani, avanti di due reti: tra quattro giorni il ritorno.

Parità e spettacolo al 'Massimino': l'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C tra Catania e Trapani termina sul 2-2. Granata in vantaggio di due reti, rimontati da una doppietta del neoentrato e sempreverde Lodi.

Sottil (squalificato per l'occasione, in panchina Cristaldi) sceglie Di Piazza e Marotta in attacco, supportati dall'estro di Sarno come rifinitore. Manovra affidata a capitan Biagianti, perno del centrocampo. Italiano opta per il tridente incentrato su Nzola, Ferretti e Tulli in posizione più esterna.

Bastano due minuti al Trapani per passare: Tulli si inventa un goal da urlo con un destro a giro imparabile per Pisseri, che rischia di capitolare anche sulla botta dalla distanza di Costa Ferreira. Facile invece l'intervento sul tiro di Ferretti, arrivato dopo un apprezzabile palleggio.

Bisogna aspettare il 18' per il primo pericolo portato dal Catania: un colpo di testa di Aya rischia di trasformarsi in comodo assist per Di Piazza, che spreca clamorosamente da pochi metri. L'attaccante rossoblù spara poi sull'esterno della rete, ben imbeccato da Biagianti. Gli ospiti mettono in mostra una maggiore qualità in mezzo al campo, decisiva: Ferretti e il solito Tulli vanno vicini al raddoppio al tramonto del primo tempo.

Lodi e Manneh sono le mosse di Sottil all'intervallo, anche se inizialmente non sortiscono i frutti sperati: a trovare il secondo sigillo è il Trapani con Ferretti, aiutato da un'azione scellerata della retroguardia avversaria che non sale con i tempi giusti, permettendogli di rientrare in tempo dal fuorigioco e di battere Pisseri.

A riaccendere la speranza è una gemma assoluta di Lodi che beffa Dini con una punizione da centrocampo: è l'episodio scatenante la reazione d'orgoglio degli 'Elefanti', bravi a crederci e a trovare il pari ancora con Lodi, su calcio di rigore concesso per fallo subìto da Manneh. L'altro volto nuovo della ripresa.