Catania-Trapani, magia di Lodi: goal da centrocampo

Magia di Francesco Lodi in Catania-Trapani di Serie C: il regista sorprende il portiere ospite con una punizione direttamente da centrocampo.

Gli anni passano, ma il talento resta. Francesco Lodi accende Catania-Trapani con una prodezza, trovando la complicità del portiere avversario.

Al 'Massimino' corre il minuto 73, i rossoazzurri sono sotto 2-0 in casa nel match valido per i Playoff di Serie C e il regista campano decide di riaprirla a modo suo: calcio di punizione beffardo... direttamente da metà campo.

Già, perchè pochi secondi dopo la sostituzione effettuata dal Trapani Lodi si accorge che il numero uno ospite Dini non è totalmente 'sul pezzo' ed inventa una parabola clamorosa dal cerchio centrale.

Un mancino coi fiocchi quello di Lodi, bandiera del Catania ed estro puro che pochi minuti più tardi su rigore trova addirittura la doppietta che vale il 2-2. Il 'Massimino' si gode il proprio beniamino.