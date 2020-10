Carolina Morace fa coming out: "Amo una donna"

L'ex calciatrice ed ora allenatrice, Carolina Morace, si confessa: "Amo una donna. Faccio coming out soprattutto per le più giovani".

Una Carolina Morace come non si era mai vista. Noi eravamo abituati a conoscerla come spietata calciatrice e ottima allenatrice, con l'esperienza alla guida del femminile a confermarlo.

La 56enne veneziana ha deciso di confessare la sua omosessualità proprio nel 'Coming Out Day', giornata riconosciuta a livello internazionale che trasmette l'importanza di comunicare al mondo i propri gusti sessuali.

Intervistata dal 'Corriere della Sera', la Morace ha ammesso di amare Nicola Jane Williams, conosciuta diversi anni fa a Tokyo in occasione di un evento organizzato dalla FIFA.

"La chiamai con il secondo nome, Jane, mi sembrava più 'da donna', e lei, guardandomi intensamente, mi disse: 'Perché mi chiami Jane?'".

Un messaggio forte e chiaro per chi ha paura di essere giudicato a causa della propria natura sessuale.

"L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi".

Il calcio è purtroppo un mondo in cui chi si esprime in tal senso viene spesso messo da parte.

"Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più".

Ora il prossimo passo sarà quello di adottare un bambino insieme a Nicola Jane.