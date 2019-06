Calciomercato Sampdoria, ufficiale Maroni in prestito con diritto di riscatto

La Sampdoria ha annunciato l'arrivo di Gonzalo Maroni dal Boca Juniors con la formula del prestito con diritto di riscatto: contratto fino al 2024.

Secondo importante colpo in entrata nel giro di pochi giorni per la . Il club blucerchiato ha infatti ufficializzato l'arrivo dal Boca Juniors di Gonzalo Maroni con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto precisato dalla società genovese nel suo comunicato ufficiale, Maroni ha sottoscritto un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2024.

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con diritto d’opzione dal C.A. Boca Juniors i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Maroni (nato a Córdoba, , il 18 marzo 1999). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024".

Maroni, che ha compiuto 20 anni lo scorso 18 marzo, è il secondo movimento in entrata della sessione estiva di calciomercato per il club del presidente Massimo Ferrero, che precedentemente, dopo l'annuncio di Di Francesco come nuovo allenatore, si era assicurato l'esterno destro Depaoli dal Chievo.

Il centrocampista argentino approda in con l'etichetta del 'talento'. Trequartista tecnico e rapido, ha in Paulo Dybala il suo modello calcistico. Il presidente Ferrero e il tecnico Di Francesco sono pronti a puntare su di lui a partire dalla prossima stagione. Nell'ultima stagione in Argentina ha collezionato 19 presenze complessive e 2 reti con la maglia degli Xeneizes.