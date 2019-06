Profilo - Gonzalo Maroni, stellina del Boca pronta per la Sampdoria

La Sampdoria scommette su Gonzalo Maroni, trequartista classe '99 del Boca: il suo idolo è Dybala ed in passato lo avevano cercato Inter e Milan.

Il modello di riferimento è Paulo Dybala. Un tocco di bianconero nella vita del giovanissimo Gonzalo Maroni, stellina nascente del Boca Juniors che presto aggiungerà concretamente del blucerchiato alla propria carriera.

Prossima tappa l' , più precisamente la , che ha deciso di scommettere sul talento di questo fantasista reduce dal prestito al Talleres (19 presenze e 2 goal) e dai Mondiali Under 20 con l' finiti ai quarti col Mali.

SCOUTING REPORT

Maroni è un enganche, come dicono in Argentina: un 'aggancio' tra centrocampo e attacco. Insomma, un classico trequartista. Rapido, tecnico, abile nelle avanzate palla al piede e nel dribbling. Ha visione di gioco e la fantasia di certo non gli manca.

La personalità e la sfrontatezza non gli mancano, nonostante gli anni sulla carta d'identità non siano nemmeno 19 (li compirà a marzo). Prova ne sia il fantastico doppio numero nella stessa giocata estratto dal repertorio nel match contro l' : sombrero a un primo avversario, tunnel di controbalzo a un secondo. Da lustrarsi gli occhi.

Può essere accostato solo in parte al conterraneo Paulo Dybala: la capacità di dare del tu al pallone è la medesima, ma Maroni ama partire qualche metro più dietro, trequartista e non attaccante, senza contare che il piede preferito è il destro e non il sinistro. Il paragone con Javier Pastore potrebbe rendere meglio l'idea.

L'IDOLATRIA PER DYBALA

In ogni caso, come detto, il modello di Maroni è proprio Dybala. Entrambi sono di Cordoba, entrambi hanno mosso i primi passi all'Instituto. Dopo aver segnato all'Arsenal, il giovane boquense ha detto a 'Radio La Red': "Ho detto a mio padre che in caso di goal avrei esultato con la maschera, però alla fine ho desistito. Magari la prossima volta...".

I due si sono conosciuti qualche tempo fa, in occasione di un'amichevole tra Instituto e Newell's organizzato per raccogliere fondi da destinare proprio al club cordobense. Dybala e Maroni assieme, nella stessa foto: un'immagine che ha fatto il giro del mondo e che il pibe del Boca conserva gelosamente.

Il sogno è ovviamente quello di giocare, un giorno, con la stessa maglia del proprio idolo. "Se accadresse morirei", ha confessato Maroni, che non si è mai fatto problemi nel dichiarare di preferire Dybala addirittura a Messi.

LA CHANCE SAMP

Nonostante il numero ridotto di apparizioni con i grandi, Maroni è da tempo nel radar dei grandi club europei. Di lui si era già parlato dell', che dal Boca Juniors si è già aggiudicata Facundo Colidio, poi è stato il turno del .

A riuscire a portarlo in è stata la Samp, che valuterà talento ed impatto del ragazzo sul nostro calcio riservandosi un diritto di riscatto da versare agli Xeneizes da 15 milioni. 'Suerte', Gonzalo.