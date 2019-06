Calciomercato Sampdoria: Depaoli alle visite mediche, Belec all'Apoel Nicosia

La Sampdoria ha acquistato dal Chievo il difensore Fabio Depaoli. Belec verso la cessione all'Apoel Nicosia di Tramezzani.

Ufficializzato l'addio a Giampaolo ed in attesa di annunciare l'arrivo di Di Francesco come allenatore, la è già attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto riportato da Sky Sport i blucerchiati hanno concluso la trattativa con il per l'approdo in Liguria del difensore classe 1997 Fabio Depaoli. 4,5 milioni di euro spesi per il cartellino.

Il giocatore, che firmerà un contratto della durata di cinque anni, nella giornata odierna sta sostenendo le visite mediche di rito. Nella sua ultima stagione in con i veneti ha collezionato ben 34 presenze in campionato.

In uscita invece c'è da segnalare l'addio del portiere Vidi Belec. Arrivato in circa 10 anni fa e con esperienze all' , , e , Belec si trasferirà in Cipro all'Apoel Nicosia, squadra allenata dall'italiano Tramezzani. Avrà la possibilità di disputare l' e giocarsi la conquista del campionato cipriota.