Calciomercato Sampdoria: offerto l'ex Palermo Abel Hernandez

La Sampdoria, in attesa di ufficializzare l'arrivo di Di Francesco, potrebbe far tornare in Italia l'ex Palermo Abel Hernandez.

Si muove il calciomercato della , sia in entrata (arriverà dal Boca Juniors in prestito con diritto di riscatto il classe 1999 Gonzalo Maroni) che in uscita (Giampaolo ha detto ufficialmente addio).

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in attesa che venga ufficializzato l'arrivo sulla panchina di Eusebio Di Francesco (dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana), per quanto riguarda il reparto d'attacco è stato offerto alla dirigenza blucerchiata Abel Hernandez, ex che ha da poco rescisso con il Mosca (il suo contratto era in scadenza nel 2021).

Nell'ultima stagione appena trascorsa ha collezionato 15 presenze e 3 goal. Nella sua precedente esperienza italiana con la maglia della squadra siciliana ha collezionato un totale di 122 presenze e 36 goal.