La Sampdoria saluta Giampaolo: risoluzione ufficiale, ora il Milan

L'annuncio era nell'aria ed è arrivato questa mattina: la ha ufficialmente annunciato la risoluzione contrattuale con l'allenatore Marco Giampaolo.

L'allenatore lascia i blucerchiati dopo tre stagioni e da settimana prossima dovrebbe essere il nuovo allenatore del .

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale: Giampaolo aveva un contratto fino al 2020 che andava sciolto. Il presidente Ferrero non si è messo di traverso e oggi è arrivata la conclusione.

"Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore all’U.C. Sampdoria fino al ‪30 giugno 2020‬".

Ferrero ha voluto ringraziare il tecnico per gli anni in blucerchiato, chiusi con due noni posti e un decimo posto.

"Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera. Giampaolo è cresciuto con noi ed è stato un passaggio importante per lo sviluppo del progetto tecnico del nostro club"