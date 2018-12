Calciomercato Roma, Batshuayi se parte Schick

Patrik Schick può lasciare la Roma: Monchi monitora Michy Batshuayi, dalla Sampdoria potrebbe rientrare Gregoire Defrel.

Il mercato come medicina per ritrovare gioco e risultati, assenti colpevoli nelle ultime uscite: la Roma si aggrappa al suo ds Monchi per qualche colpo in entrata che potrebbe regalare maggiore fiducia ad una squadra in netta crisi d'identità.

La prima mossa dovrebbe essere una cessione, abbastanza importante: come vi abbiamo anticipato, Patrik Schick sarebbe in procinto di lasciare la Capitale. L'ipotesi più accreditata per il suo futuro è un ritorno al passato, alla Sampdoria dove è esploso.

I blucerchiati lo preleverebbero in prestito in modo tale da valorizzarlo ulteriormente ed aiutarlo a ritrovare quelle prestazioni che in maglia giallorossa non si sono praticamente mai viste. Per un giocatore che va, un altro che arriva: il 'Corriere dello Sport' rilancia la pista che porta a Michy Batshuayi.

Il belga è attualmente in prestito al Valencia dal Chelsea, ma in Spagna si è assistito soltanto alla copia sbiadita del talentuoso rapace d'area ammirato al Borussia Dortmund la scorsa stagione: Monchi preferirebbe tentare l'assalto con la carta del prestito e diritto di riscatto, tale da permettere al club maggiore respiro economico.

Ma c'è anche un'altra ipotesi, davvero clamorosa: il ritorno di Gregoire Defrel, ceduto in estate alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni. I blucerchiati non vorrebbero però privarsi di un giocatore protagonista in questa prima parte di stagione, preferendo al massimo il sacrificio del giovane Kownacki.

Per il centrocampo si continua a seguire sia Julian Weigl che Sekou Sanogo, mentre per quanto concerne la difesa Marcano e Karsdorp (prestito al Feyenoord) dovrebbero salutare: Iago Maidana intriga, al pari di Rugani, considerato però un discorso valido più per i mesi estivi.