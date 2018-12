Calciomercato Roma, Schick verso il prestito: Sampdoria pista calda

Patrik Schick continua a non convincere la Roma: contro la Juventus verso un'altra panchina, per gennaio sale l'ipotesi di un ritorno alla Sampdoria.

L'acquisto più oneroso della storia della Roma stenta a decollare. Anzi, non decolla proprio. Patrik Schick, conosciuto anche come mister 42 milioni, in giallorosso finora ha vissuto quasi esclusivamente di ombre. Poche, pochissime luci. E tanti dubbi a fare da contorno.

Guarda Juventus-Roma in esclusiva su DAZN: attiva ora il tuo mese gratuito

Pur essendo amante degli interpreti di qualità, Eusebio Di Francesco non è ancora riuscito a trovare la giusta collocazione al 22enne attaccante ceco. Incompatibile nel ruolo di esterno d'attacco, poco incisivo a supporto di un'altra punta, discontinuo da attaccante centrale. Scambiando l'ordine delle posizioni, dunque, il risultato non cambia: bocciato.

La Roma, mai come in questo periodo, è alla ricerca di certezze. Motivo per cui, se le cose non dovessero cambiare in tempi rapidi, Schick a gennaio potrebbe fare le valigie. La via del prestito, infatti, potrebbe tutelare un investimento attualmente fallimentare. Si vocifera di un interessamento della Sampdoria che, proprio nell'estate del 2017, lo aveva venduto al club di James Pallotta. Discorso embrionale, ma che potrebbe svilupparsi concretamente.

Là davanti, infatti, i giallorossi – al netto dell'infermeria – vantano diverse soluzioni di spicco. Il tutto, e nell'ultimo turno contro il Genoa ha dimostrato di che pasta è fatto, con Justin Kluivert in rampa di lancio. Alle porte l'ennesima prova del nove: Juventus.

Di Francesco, ancora in bilico nonostante il successo sul Grifone, allo Stadium si gioca un'altra fetta di stabilità. Match sulla carta proibitivo che, verosimilmente, non vedrà Schick protagonista. La Roma, in vista dell'appuntamento sotto la Mole, proverà a recuperare Edin Dzeko; qualora il bosniaco non dovesse farcela, dovrebbero spuntarla i brevilinei.

Appunto, la Juventus. Società che, sempre nell'estate del passaggio alla Roma, Schick aveva conosciuto da vicino. Le visite mediche non superate, ormai, appartengono alla storia recente. Conta l'attualità, la stessa che il ragazzo di Praga non si sta prendendo.

Schierato sette volte dall'inizio, l'ex blucerchiato non ha fatto registrare miglioramenti. E' tempo dei fischi assordanti, di un solo goal in quindici gettoni stagionali. E' tempo, soprattutto, di cambiare il corso degli eventi. Magari proprio all'Allianz. S'intende, ovviamente, minutaggio permettendo.